Южно-Сахалинск, , 08:18 — REGNUM На Сахалине нашёлся рыбак, который пропал 16 апреля в Татарском проливе. Жизнь мужчине спасла собака породы алабай по кличке Тигра.

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Выяснилось, что лодка рыбака сломалась в районе бухты Китоуси урочища Широкая Падь. Мужчина не смог её самостоятельно отремонтировать и отправился со своим алабаем в сторону рыбацкого стана. Но добраться до места назначения ему помешала река, которую перейти оказалось невозможно, пишет, ссылаясь на источники знакомые с ситуацией, ИА «Сахалин-Курилы».

Все эти дни алабай Тигра согревал хозяина. Во вторник, 20 апреля, ему удалось связаться с родными с помощью спутникового телефона. Мужчину доставили на стан, от медпомощи он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается поиск трёх человек, пропавших из упавшего с моста в реку автомобиля.