Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил несколько чиновников за ослабление контроля в сфере строительства и ремонта автодорог. Об этом 20 апреля на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

«По поручению президента Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог», — написал представитель казахстанского лидера.

От должности освобожден глава комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Сайранбек Бармаков. Должностей также лишились заместители глав Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов.

Напомним, 9 апреля президент Казахстана раскритиковал состояние автодорог и поручил правительству и главам регионов принять системные меры по исправлению ситуации.