Сеул, , 08:15 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи не исключает изменений в подходах к комплектованию личного состава вооружённых сил, в том числе и возможность введения призыва на службу для женщин. Об этом со ссылкой на представителя ведомства полковника Пу Сын Чхана 20 апреля сообщает телеканал KBS.

«Любые изменения в работе министерства обороны, такие как переход на службу по контракту или введение призыва для женщин, должны приниматься на основе общественного консенсуса и всестороннего анализа», — заявил Пу Сын Чхан на брифинге для журналистов в Сеуле, комментируя вопрос о реакции властей на онлайн-петицию с требованием введения призыва для женщин, которая собрала уже более 100 тысяч подписей.

Напомним, что в настоящее время военную службу в течение примерно двух лет обязаны проходить все здоровые южнокорейские мужчины. Женщины от призыва освобождены, но могут поступать на службу в качестве унтер-офицеров или офицеров на добровольной основе.

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