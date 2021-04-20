Салехард, , 08:13 — REGNUM Единственный депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарёв («Единая Россия») в 2020 году задекларировал 5,6 млн рублей доходов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Screenshot Ynao.er.ru ©

Годом ранее доходы Пушкарёва составляли 5,4 млн рублей. В декларации 2020 года в собственности Владимира Пушкарёва появился автомобиль Toyota Land Cruiser 150 и машиноместо на 15 кв. м. По прежнему в его владениях остаются ½ доли жилого дома на 76 кв. м, квартиры на 36,6 кв. м и земельного участка на шесть соток.

Его супруга владеет также ½ вышеуказанных квартиры и участка. Её доходы в 2020 году составили 280 тыс. рублей, в 2019 году было 512 тыс. рублей.