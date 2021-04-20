Москва, , 08:12 — REGNUM В начале недели 19 апреля курс доллара США повышался до отметки 76,44 руб. Рубль оказался под давлением из-за ухудшения отношений между Россией и Чехией, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также на рубль негативно подействовали разговоры на тему о возможном введении запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке.

Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила Москву в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В ответ Россия приняла решение выслать 20 чешских дипломатов и назвала действия чешских властей беспрецедентными, а обвинения — «надуманными и абсурдными».

От ослабления рубль удерживала дорожающая нефть. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,62%, до $67,11.

Росту котировок способствовало повышение прогноза по спросу на нефть Международным энергетическим агентством, а также общее ослабление доллара на глобальном валютном рынке.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 76,35 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 91,92 руб., фунт/рубль — на 1,83%, до 106,80 руб.

На этой неделе ключевые риски для рубля по-прежнему лежат в геополитической плоскости. На стороне рубля выступают налоговый период и рост цен на нефть.

Сегодня, 20 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,76%, до $67,61. Торги по рублю открылись ростом.

Курс доллара снизился до 76,24 (-0,14%). На сегодня по паре USD/RUB ожидается продолжение бокового тренда в диапазоне 75,45−77,00 руб.

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