Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в регионе за весь период пандемии стали 824 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 36 888 (+31 за последние сутки). Выздоровели к настоящему времени 35 439 человек, в стационарах лечатся 349 больных. Ещё 276 носителей находятся на амбулаторном лечении.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 560 коек: занято — 349, свободно — 211 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,3%», — добавили в оперштабе.