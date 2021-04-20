Женева, Швейцария, , 08:11 — REGNUM Странам потребуется ещё несколько месяцев, чтобы взять распространение коронавируса под контроль, заявил на брифинге глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что в настоящее время темпы распространения COVID-19 всё ещё вызывают обеспокоенность, особенно это относится к заболеваемости группы людей в возрасте от 25 до 59 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в мире продолжается восьмую неделю подряд. Напомним, на прошлой неделе в мире выявили 5,2 новых случаев заражения коронавирусом — на 13,97% больше, чем за такой же период ранее.

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