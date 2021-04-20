Богота, , 08:13 — REGNUM Жесткие карантинные меры, которые подразумевают передвижение граждан по городу, будут введены на территории столицы Колумбии в период с 23 по 25 апреля включительно. Об этом 20 апреля сообщила мэр Боготы Клаудия Лопес.

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«Карантин будет действовать в Боготе с пятницы по воскресенье», — приводит ее слова газета El Tiempo.

Также Лопес добавила, что с 20 апреля в городе действует режим комендантского часа с 20:00 до 04:00.

Отметим, на сегодняшний день на территории Колумбии выявлено в общей сложности 2 667 136 носителей коронавирусной инфекции, 14 189 их которых — за последние сутки.