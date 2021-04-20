Москва, , 08:22 — REGNUM Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, который предложил не пускать в ЕС российских граждан, стоило бы поговорить о значении туризма с властями Турции и Греции. Об этом замглавы МИД России Александр Грушко заявил 20 апреля.

Комментируя слова бывшего эстонского лидера, Грушко указал на важность туризма и в том числе его российского сегмента для ряда государств. Ильвесу стоило бы поговорить об этом с руководителями таких стран, как Турция и Греция, сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Ильвес, который был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год, ранее предложил временно не пускать в Евросоюз российских граждан. Он объяснил, что сейчас «на кону безопасность Европы». Министр иностранных дел Эстонии не поддержал такую идею.

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