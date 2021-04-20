Елабуга, Татария, , 08:12 — REGNUM Выпуск серийных моделей Aurus Senat стартует в мае 2021 года. Об этом 20 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Производство автомобилей премиум-класса будет осуществляться на предприятии в Елабуге. Первые модели Aurus Senat в максимальном оснащении будут стоить 22 млн рублей. Цена начальной версии автомобиля составит 18 млн рублей.

«Проект движется в полном соответствии с заявленными планами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в будущем планируется выпускать на предприятии в Елабуге внедорожники Aurus Komendant.

Напомним, Aurus Senat получит шесть различных вариантов оттенков кузова. Базовая версия Senat оснащается гибридным мотором, состоящим из 598-сильного 4,4-литрового бензинового двигателя V8, девятискоростного «автомата» и электромотора.

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