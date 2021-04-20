Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Ubisoft продолжает расширять вселенную франшизы Assassin's Creed. Об этом 20 апреля сообщил портал Game Informer.

По играм популярной игровой серии будет выпущен маньхуа (китайский комикс), Valhalla: Blood Brothers, Ubisoft предоставило изданию его вторую главу. Игровой издатель также рассказал журналистам о планах по выпуску романов, иллюстрированных произведений, подкастов и вебтунов (южнокорейские цифровые комиксы). С полным списком желающие могут ознакомиться в статье Game Informer.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft отложила релиз первого сюжетного дополнения Assassin's Creed Valhalla: «Гнев друидов». Он был перенесён с 29 апреля на 13 мая 2021 года.

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