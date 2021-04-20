Сараево, , 08:11 — REGNUM Мэр муниципалитета Калесия Сеад Джафич 19 апреля принял с рабочим визитом представителей группы поддержки гражданско-военного сотрудничества при посольстве США в Боснии и Герцеговине и вооруженных сил Боснии и Герцеговины. Темой беседы стало проведение совместных военных учений Вооруженных сил Боснии и Герцеговины и Соединенных Штатов Америки в окрестностях муниципалитета Калесия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

В середине мая на армейской базе Дубрав будут проведены военные учения, в которых примут участие около 200 военнослужащих армии США и вооруженных сил Боснии и Герцеговины, при этом такие же учения будут проведены еще на двух объектах в Боснии и Герцеговине с участием около 600 военнослужащих. В ходе этих учений Босния и Герцеговина укрепляет сотрудничество с партнерами из Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать развивать оперативную совместимость и боеспособность.

«Я рад, что политика США по-прежнему благоприятствует нашему государству, и эти учения, запланированные в мае, являются доказательством того, что Вашингтон нас поддерживает, и что учения способствуют безопасности и стабильности. Знания, которые будут получены в ходе этих учений вооруженными силами Боснии и Герцеговины, — это то, что мы должны ценить и уважать», — заявил Джафич.