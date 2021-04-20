Саратов, , 08:23 — REGNUM В Саратовской области депутаты регионального парламента задекларировали свой доход за прошлый год. Соответствующая информация появилась на сайте облдумы.

Согласно данным, доходы парламентариев варируются от 250 тыс. рублей до 42 млн рублей. Так, минимальный доход за прошлый год задекларировали Дмитрий Грачев (250 855,71 рубль) и Александр Нараевский (279 403,45 рублей).

Самым состоятельным депутатом за 2020 год стала Зинаида Самсонова, экс-председатель областного отделения «Справедливой России». Она задекларировала 42,4 млн рублей, ее супруг — 469 тыс. рублей. В 2019 году доход депутата составлял 45,1 млн рублей, супруга — 432,6 тыс. рублей. Самсонова владеет земельными участками площадью 2298 и 2953 кв. метров, участком под пятиэтажным многоквартирным домом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой (1174 кв. метра общая долевая 12/1000) и еще два участка площадью 3000 и 4252 кв. метра (для подсобного хозяйства и жилищного строительства). В собственности у депутата есть жилой дом (963 кв. метра), квартира (113,4 кв. метра) и стоянка (16,1 кв. метр). В пользовании находится земельный участок площадью 660 кв. метров для индивидуального жилищного строительства.

У ее супруга в собственности автомобиль «Ауди Q7», а в пользовании квартира 113,4 площадью кв. метра. Также муж владеет земельными участками для ведения подсобного хозяйства и жилищного строительства (1345 кв. метров и 1095 кв. метров), жилым домом (43,5 кв. метров) и гаражом (27,7 кв. метров).

Депутат Павел Артемов заработал 40 млн рублей, супруга — 883,9 тыс. рублей. В 2019 году народный избранник задекларировал доход в 55,2 млн рублей, супруга — 906,9 тыс. рублей. В собственности парламентария 86 земельных участков для ведения сельского хозяйства (самый крупный 5,6 млн кв. метров) и еще 17 участков для иных целей. У Артемова есть восемь жилых и два дачных дома, два гаража, две бани, здание цеха досборки (594,6 кв. метров), здание двух магазинов (327,7 кв. метров и 161,2 кв. метра) и склад «ПАШ» (966,2 кв. метра). Депутат владеет автомобилями «ГАЗ 24», «ГАЗ 69А», «ГАЗ 693», «ВАЗ 2121», легковой седа «М 21», «Тойота Лэнд Крузер Прадо 150», «ЗАЗ 968», «ВАЗ 2102» и катером «SEA RAY275» с мотором «Меркури 300».

У его супруги в собственности ничего нет, но в ее пользовании находится жилой дом с хозпостройками (111,9 кв. метров) и земельный участок для ведения подсобного хозяйства (3000 кв. метров).

Депутат Андрей Воробьев задекларировал 29 млн рублей, что существенно превышает доходы за 2019 год (18,6 млн рублей). Он владеет земельным участком под здание животноводческого комплекса (6704 кв. метра), участками под индивидуальную жилую застройку (742 кв. метра и 760 кв. метров), под здание автомойки (350 кв. метров) и для размещения административных зданий (5453 кв. метра). В собственности у депутата есть жилой дом площадью 219,2 кв. метра и 11 нежилых зданий разного предназначения. Также Воробьев владеет башенным краном, автомобильным краном, минипогрузчиком «Бобкэт», крановым манипулятором «КамАЗ». В его пользовании находятся два земельных участка (414 кв. метров и 8969 кв. метров). У несовершеннолетнего ребенка Воробьева дохода нет, но в его пользовании указана квартира площадью 42,1 кв. метров.

Доходы остальных народных избранников колеблются от 428 тыс. рублей до 21 млн рублей.

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