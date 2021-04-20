Пермь, , 08:06 — REGNUM Пермские коммунисты обратились в суд с иском, который содержит требование об отмене ограничения, прописанного в губернаторском указе «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае». Речь идет о необходимости согласования всех публичных мероприятий с администрацией главы региона, сообщают СМИ.

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По словам первого секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, коммунисты считают, что такая ограничительная мера может действовать при введении в крае чрезвычайного положения. Однако его нет, следовательно, губернаторский указ не может быть выше федеральных и региональных законов.

«Почему при соблюдении всех мер защиты запрещены публичные мероприятия, непонятно», — возмутилась политик.

Источник, близкий к краевой администрации, отметил, что ограничения снимут, как только позволит эпидемиологическая обстановка, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, в Пермском крае с весны 2020 года действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. При улучшении эпидситуации вносятся послабления. Так, с 1 апреля 2021 года отменили режим самоизоляции для пожилых людей. Сейчас заболеваемость идет на спад, однако в регионе люди продолжают ежедневно умирать от COVID-19.