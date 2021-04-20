Москва, , 08:06 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 90 лесных пожаров на общей площади 1342 га. Об этом 20 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1342 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что самая большая площадь природных пожаров была зарегистрирована за сутки в Приамурье, где действующий пожар бушевал на площади 330 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 600 китайских пожарных были мобилизованы, чтобы предотвратить распространение пастбищного пожара в Монголии на Китай.