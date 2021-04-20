Джакарта, , 08:04 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высоко оценил принципиальную позицию Индонезии в Совете Безопасности ООН по поддержанию ядерного соглашения, сообщает Sindonews.

Заявление было передано главой МИД Ирана во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

В ходе встречи Мохаммад Джавад Зариф высоко оценил принципиальную позицию Индонезии в Совете Безопасности ООН по защите ядерной сделки Ирана.

Глава МИД Ирана выразил удовлетворение увеличением объемов торговли и экономики между Ираном и Индонезией.

«Иран и Индонезия обладают огромным потенциалом и возможностями для расширения взаимных экономических отношений», — заявил глава МИД Ирана.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул необходимость ускорить завершение Соглашения о преференциальной торговле между Ираном и Индонезией.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди высоко оценила все более тесную дружбу между двумя странами в различных областях, особенно в экономическом секторе, и выразила надежду, что торговые отношения между странами могут быть облегчены с помощью создания совместной деловой комиссии.

Помимо обсуждения двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями о последних событиях в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Индонезия и Иран отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

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