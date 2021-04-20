Уфа, 20 апреля 2021, 08:06 — REGNUM Вопрос регулирования количества безнадзорных животных намерены обсудить в государственном собрании Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.
Сообщается, что мероприятие состоится по поручению председателя госсобрания региона Константина Толкачева после гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Сафарово Учалинского района в результате нападения на него стаи собак.
Он также подчеркнул, что на совещании нужно выработать предложения по совершенствованию механизма регулирования количества безнадзорных животных.
Толкачев отметил, что этот закон является концептуально правильным, он направлен на укрепление принципов нравственности среди людей. При этом, если он является несовершенным или если механизмы его реализации дают сбой, тогда необходимо сделать выводы и срочно принимать меры.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по предварительной информации, 17 апреля в селе Сафарово на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде, напали бродячие собаки. Ребенок получил не совместимые с жизнью травмы.
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