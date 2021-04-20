Уфа, , 08:06 — REGNUM Вопрос регулирования количества безнадзорных животных намерены обсудить в государственном собрании Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Сообщается, что мероприятие состоится по поручению председателя госсобрания региона Константина Толкачева после гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Сафарово Учалинского района в результате нападения на него стаи собак.

«Необходимо рассмотреть все обстоятельства произошедшего. ЧП произошло в деревне, поэтому в первую очередь нужно выяснить, были ли у собак хозяева или это бродячие животные. Если у собак нет владельцев, то нужно смотреть, как работает с бездомными животными администрация района и почему агрессивные собаки вопреки требованию законодательства оказались на воле», — передает слова Толкачева пресс-служба республиканского парламента.

Он также подчеркнул, что на совещании нужно выработать предложения по совершенствованию механизма регулирования количества безнадзорных животных.

«В соответствии с новациями федерального законодательства мы провели большую работу по гуманизации правил обращения с животными. Закон запрещает убивать животное на том основании, что у него нет хозяина, и взамен варварским методам предписывает стерилизацию, вакцинацию и содержание в специальных приютах», — заявил спикер парламента региона.

Толкачев отметил, что этот закон является концептуально правильным, он направлен на укрепление принципов нравственности среди людей. При этом, если он является несовершенным или если механизмы его реализации дают сбой, тогда необходимо сделать выводы и срочно принимать меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по предварительной информации, 17 апреля в селе Сафарово на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде, напали бродячие собаки. Ребенок получил не совместимые с жизнью травмы.

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