Томск, , 08:03 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал постановление о начале пожароопасного сезона в лесничествах с 20 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Власти региона напоминают, что за сжигание сухой травы с причинением ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности для физических лиц может составить от 1,5 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 25 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории лесов Подмосковья открыт пожароопасный сезон.

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