Вена, , 08:03 — REGNUM Отношения с Россией необходимо выстаивать путем деэскалации и возобновления диалога, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, 19 апреля сообщает газета Die Welt.

Глава австрийского МИД отметил, что для нормализации контактов в рамках «нормандского формата» следует избегать санкций против РФ. По его словам, только после этого можно говорить о прямом диалоге между лидерами России, Германии, Франции и Украины.

«Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого «нормандского формата», в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против России», — сказал он.

Шалленберг также призвал использовать все имеющиеся форматы контактов между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «нормандский формат» остается подходящей площадкой для достижения деэскалации в Донбассе.