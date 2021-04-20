Барнаул, , 08:01 — REGNUM Паводковая обстановка вновь обострилась в Алтайском крае. Как сообщает 20 апреля пресс-служба правительства региона, ограничение для всех видов транспорта введено на автомобильной дороге К-24 — Ельцовка — Талдинка в Троицком районе.

Ранее из-за резкого подъема воды перекрыли три дороги. Речь идёт о трассе Аксеново — Антипино — Бураново в Тогульском районе и дороге Алейск — Безголосово — автодорога К-13 — в Алейском районе. В Целинном ограничение действует на трассе К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово — К-05.

Как сообщало ИА REGNUM, по постоянно на 16 апреля на территории Алтайского края талые воды зашли в семь населенных пунктов пяти муниципальных образований.

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Накануне, 19 апреля, на фоне стабилизации паводковой обстановки, завершения первой волны половодья, отмечен рост количества пожаров, в том числе — в природной среде.

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