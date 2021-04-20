Новосибирск, , 07:58 — REGNUM Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска объявило о наборе «зелёных» волонтеров на сезон 2021 года. Новосибирцев приглашают «к участию в решении задач, связанных с изучением, инвентаризацией озелененных территорий, сохранением, восстановлением и созданием новых зелёных насаждений в городской черте», говорится на сайте «Зелёный Новосибирск».

В 2021 году в городе запланированы три типа проектов с участием «зелёных» волонтеров: инвентаризация зелёных насаждений, исследование прибрежных и околоводных территорий для формирования водно-зелёного городского каркаса, озеленение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске создан «зелёный» совет. В его состав вошли архитекторы, представители декоративных питомников, ботаники, экологи, фитопатологи, озеленители, флористы и дизайнеры.

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