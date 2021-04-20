Богота, , 08:00 — REGNUM Власти Колумбии вручили послу РФ Николаю Тавдумадзе ноту протеста в связи с нарушением российским самолётом воздушного пространства южноамериканской страны. Об этом 19 апреля министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блум заявила на странице ведомства в социальной сети Twitter.

«Министерство иностранных дел от имени правительства направило официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразило свой энергичный протест в связи с ситуацией, вызванной российским самолётом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии», — говорится в сообщении Блум.

По её словам, российские самолёты неоднократно «не выполняли условия, определённые в разрешениях на пролёт, выданных Колумбией». В связи с эти «посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства» и гарантиях того, что такие «серьёзные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться».

Как сообщало ИА REGNUM, истребители KFIR колумбийских ВВС были подняты для перехвата российского самолёта Ил-96−400ВПУ, который якобы нарушил воздушное пространство Колумбии.

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