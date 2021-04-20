Любляна, , 07:59 — REGNUM Министр иностранных дел Словении Анже Логар на пресс-конференции 19 апреля вновь опроверг то, что в Словении призывают к изменению границ на Балканах, и заявил, что подобные спекуляции наносят ущерб не только Боснии и Герцеговине, но и его стране, которая в середине 2021 года станет председателем в Евросоюзе. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Глава внешнеполитического ведомства Словении отметил, что премьер-министр Янез Янша, которого СМИ называли предполагаемым автором документа, в разговоре с представителями Боснии и Герцеговины явно отрицал существование такого документа. Логар подчеркнул, что он и президент Словении Борут Пахор никогда не видели этого документа и являются противниками изменения границ в Боснии и Герцеговине.

«Пусть все, кто дальше подогревает эту тему, и кто распространяет ложь или полуистину, задумается о последствиях этого действия», — указал Логар.