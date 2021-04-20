Курган, , 07:57 — REGNUM Доходы депутатов Госдумы РФ от Курганской области по итогам декларационной кампании 2020 года выросли, но незначительно. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Василий Шишкоедов («Единая Россия») задекларировал в 2020 году составили почти 5,98 млн рублей, в 2019 году его доходы составляли 5,89 млн рублей. у парламентария четыре земельных участка среди которых есть один в 16 га для сельскохозяйственного производства. Василию Шишкоедову принадлежит квартира в 107 кв. м, а также два автомобиля KIA и прицеп производства «Курганмашзавода». Его супруга задекларировала 236 тыс. рублей, хотя в 2019 году её доход составлял почти два миллиона рублей. Из недвижимости в её собственности земельный участок в девять соток и дом на 100 кв. м.

Александр Ильтяков («Единая Россия») давно покинул ряды миллиардеров и задекларировал в 2020 году 5,75 млн рублей, в 2019 году — 5,2 млн рублей. В его владении два автомобиля марки Toyota, квадроцикл Yamaha, пять земельных участков, среди которых самый крупный в 12 га. Также Александр Ильтяков владеет домом площадью в 244 кв. м, часовней, павильоном с помещениями для приёма пищи, помещением с подвалом в здании торгового центра. Его супруга, которая ранее не имела доходов, задекларировала в 2020 году 284,5 тыс. рублей.