Бангкок, , 07:56 — REGNUM Минздрав Таиланда не исключает возможности отказа от госпитализации бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает газета Bangkok Post.

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В частности, ведомство рассматривает план, позволяющий таким пациентам получать лечение на дому в условиях самоизоляции. При этом, согласно намерениям минздрава, бессимптомным больным будет необходимо провести у себя дома целый месяц. Предполагается, что эта мера позволит освободить койко-места в больницах, которые быстро заполняются заболевшими коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в Таиланде с начала пандемии выявили свыше 43,7 тыс. носителей коронавируса нового типа. Смогли выздороветь и выписаться из медучреждения более 28,7 тыс. пациентов, еще 104 с болезнью не справились и скончались.