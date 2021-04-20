Чита, , 07:55 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, полностью привиты от COVID-19 53 298 пациентов. Как сообщает 20 апреля пресс-служба правительства региона, первый компонент вакцины получили 98 250 забайкальцев.

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Для проведения вакцинации от COVID-19 в регионе организована 121 мобильная бригада, привлечен 681 медицинский работник, в том числе 205врачей и 476 сотрудников среднего медицинского персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 апреля общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет 41 970, причём 36 из них обнаружили за последние сутки.

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