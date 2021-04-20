Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Невьянск 19 апреля оценил достижения фабрики «Невьянский трикотаж», которая в пандемию получила государственную поддержку на развитие производства, сообщает региональный департамент информполитики.

«Невьянский трикотаж» — предприятие с более чем 20-летней историей. Местные жители уже давно считают его своим городским брендом наряду со знаменитой наклонной башней и наследием горнозаводчиков Демидовых. Столкнувшись в период пандемии с вынужденными ограничениями, генеральный директор фабрики Фёдор Шелепов обратился за специально введёнными мерами господдержки для бизнеса. Так, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства была получена отсрочка платежей в размере 800 тысяч рублей на четыре месяца.

Ещё 40 тысяч рублей фонд предоставил безвозмездно на погашение процентов по займам, а также дал 300 тысяч рублей — так называемый «антикризисный займ» под 4,25%. Кроме того, в Сбербанке предприятием был получен зарплатный займ под 0 процентов в 5 миллионов рублей и ещё 7 миллионов рублей на пополнение оборотных средств под 2%. Это позволило не просто сохранить все рабочие места и выплачивать зарплату — а работают здесь 90 человек — но и приобрести в лизинг два вязальных станка. Благодаря чему объемы производства здесь даже превысили показатели «докоронавирусного» 2019 года.

Фёдор Шелепов рассказал губернатору, что в пандемию предприятие стало активнее развивать онлайн-продажи, и одно из изделий «Невьянского трикотажа» даже долгое время держится в топе одного из самых крупных российских интернет-магазинов. Руководитель предприятия поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку и обратился с ещё одной просьбой. От Невьянска до фабрики ведёт дорога, которая сейчас находится в стадии ремонта. По ней на общественном транспорте сотрудники «Невьянского трикотажа» добираются до работы и обратно. По просьбе Фёдора Шелепова губернатор Евгений Куйвашев дал региональному Минтрансу поручение проработать вопрос организации на маршруте удобных «карманов» и остановок.

Ещё одно предприятие, производственный потенциал которого сегодня оценил губернатор, — «Техномаш». Завод по изготовлению бурильных труб является частью крупного международного холдинга Hilong Group. Работают здесь около 300 человек: это жители Невьянска и китайские специалисты. «Техномаш» — второй по величине налогоплательщик городского округа после артели «Нейва».

»И туристический, и экономический потенциал у Невьянска сегодня есть. Нельзя, конечно, говорить, что здесь сделано уже всё. Ещё многое предстоит. Но, тем не менее, ежегодно вкладываются деньги в дороги, в благоустройство, в сохранение историко-культурного наследия и социальную инфрастуктуру», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Так, в прошлом году в городе была построена новая школа на 1000 мест. В рамках национального проекта «Образование» она возводилась на средства федерального, областного и местного бюджетов. Все дети в ней учатся в одну смену. Приезжают они сюда из разных населённых пунктов Невьянского городского округа на пяти школьных автобусах, специально организованных местной администрацией. Кроме учебных классов в новом здании организованы мастерские, кабинет робототехники, школьная телестудия, четыре спортзала, библиотека с мультимедийным центром. На территории — стадион, тренажёрные и игровые площадки.