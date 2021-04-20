Иркутск, , 07:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2276 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 20 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 951 человек (+154 за последние сутки). Госпитализированы 1347 пациентов (-53 за последние сутки).

Выздоровели 62 938 пациентов (+198 за последние сутки). Ещё 270 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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