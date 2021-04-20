Белград, , 07:53 — REGNUM Ребенок из Крагуевца, у которого сразу после рождения было диагностировано заражение коронавирусом, скончался 19 апреля в университетской детской клинике в Тиршове. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

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Сразу после рождения ребенка, который скончался всего через девять дней, был выявлен коронавирус. В первые часы после рождения состояние ребёнка было стабильное, но через стоить часа поднялась температура и вскоре возникли все симптомы данной инфекции.

Новорожденный был подключён к аппарату ИВЛ, но во время лечения образовалась множественная недостаточность всех органов, поэтому ребёнок был переведен в университетскую детскую клинику в Тиршове.

Коронавирусная инфекция привела к цитокиновому шторму, состоянию, которое предполагает образование огромного числа иммунных клеток и перепроизводство цитокинов. Это состояние характеризуется тяжелым воспалением, пневмонией, одышкой, воспалением дыхательных путей и может привести к полиорганной недостаточности.