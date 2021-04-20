Пермь, 20 апреля 2021, 07:45 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми принудительно закрыт центр соцобслуживания. Суд запретил использовать жилой дом и постройки для постоянного и временного пребывания людей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
В центре социального обслуживая оказывали помощь инвалидам, душевнобольным и наркозависимым гражданам. В ходе проверки сотрудники МЧС и прокуратуры выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности (более 45). Так, в учреждении отсутствовали первичные средства пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, а электропровода эксплуатировались с поврежденной изоляцией.
Из-за угрозы жизней здоровью постояльцев суд вынес постановил приостановить деятельность центра социального обслуживания. В настоящее время решение суда исполнено, объект опечатан.