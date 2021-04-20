Барнаул, , 07:44 — REGNUM В Алтайский край поступило уже 250 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Это на 65 400 комплектов больше, чем по состоянию на 19 апреля. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Отметим также, что в крае проживает более двух миллионов человек, и на утро 20 апреля от коронавируса привились уже 154 476 его жителей (+3069 за последние сутки).

Также известно, что из общего числа 71 160 человек (+763 за последние сутки) получили первую прививку и 83 316 человек полностью привиты (+2306 за последние сутки).

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