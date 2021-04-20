Пекин, , 07:43 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли в первом квартале этого года, когда экономика оправилась от последствий COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

В первом квартале розничные продажи выросли на 33,9% в годовом исчислении до 10,5 трлн юаней (около $1,6 трлн), против падения в Первом квартале 2020 года, сообщили в Национальное бюро статистики КНР.

Средний рост в первом квартале за последние два года составил 4,2%, сообщили в бюро. В марте розничные продажи выросли на 34,2% в годовом исчислении и на 12,9% по сравнению с уровнем 2019 года. Средний рост за два года составил 6,3%.

Индустрия общественного питания отчиталась росте выручки на 75,8% в годовом исчислении в первом квартале, поскольку наиболее пострадавший сектор продолжал восстанавливаться после сбоев COVID-19.

Онлайн-потребление продолжало неуклонно расти, а розничные продажи в Интернете выросли на 29,9% в годовом исчислении в первом квартале. Валовый внутренний продукт Китая (ВВП) в первом квартале достиг 24,93 трлн юаней, увеличившись на 18,3% в годовом исчислении.