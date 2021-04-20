Нашвилл, США, , 07:43 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Мэтт Дюшейн, Калле Йернкрок, Таннер Жанно и Люк Канин, а также защитник Маттиас Экхольм.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились форварды Алекс Дебринкэт и Давид Кемпф.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 51 очко. «Чикаго» идёт на шестом месте с 47 очками.

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