Петропавловск-Камчатский, , 07:40 — REGNUM В Приамурье первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 70 400 человек. Полностью закончили вакцинацию, привившись второй дозой препарата, 45 977 человек. Таким образом в прививочной кампании от коронавируса приняли участие уже более 19% населения области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Всего в Приамурье поступило более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Жители области помимо стационарных пунктов могут привиться в популярных торговых центрах. Так в ТЦ «Острова» вакцину получили уже 42 человека. Привиться в этом торговом центре можно будет до 22 апреля включительно, а с 23 по 25 апреля бригада медиков будет работать в ТЦ «Флагман». Также с 20 по 22 апреля привиться от коронавируса можно в ТЦ «Перекресток».

В дальнейшим временные пункты вакцинации будут открыты в других ТЦ. Также прорабатывается вопрос и возможности привиться от коронавируса в здании Пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев с 20 апреля ввёл дополнительные ограничительные меры по коронавирусу.