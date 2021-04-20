Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Соединенные Штаты намерены уделять борьбе с изменением климата главное внимание в своей внешней политике, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в городе Аннаполис.

«Мы поместим климатический кризис в центр нашей внешней политики и национальной безопасности», — заявил он.

Блинкен подчеркнул, что соответствующие распоряжения Госдепу США выдал американский президент Джо Байден в первую неделю после прихода к власти. При этом госсекретарь уточнил, что Вашингтон не намерен закрывать глаза на «плохое поведения» других государств по иным вопросам.

Он также обвинил Россию якобы в использовании климатических изменений в свою пользу. В частности, Блинкен считает, что Москва получает выгоду от того, что Северный морской путь становится судоходным на более длительное время якобы из-за потепления.