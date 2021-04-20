Москва, , 07:35 — REGNUM Земельные участки в Праге, которые хотят отнять у российского посольства в Чехии, достались дипмиссии во времена СССР в рамках советско-чехословацких соглашений, которые продолжают действовать. Об этом 19 апреля говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.

Так в ведомстве ответили на предложение старосты района «Прага-7» Яна Чижински отобрать у посольства России часть территории парка Стромовка.

«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений».

Кроме того, в министерстве напомнили, что Чехия владеет имуществом в Москве.

«Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — отметили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии решили выслать из республики 18 российских дипломатов по обвинению в том, что они якобы являются сотрудниками разведки России.

19 апреля чешский первый вице-премьер и глава МИД страны Ян Гамачек призвал США и других своих союзников по ЕС и НАТО также начать высылку российских дипломатов со своих территорий.

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