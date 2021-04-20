Барнаул, , 07:34 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2893 человека, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 866 человек, +11 за последние сутки) и ОРВИ (28 177 человек, +58 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 182 (-3 за последние сутки), из них 82 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2486 детей (+105 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 863 человека, +74 за последние сутки) новый вирус победили 43 816 человек (+79 за последние сутки).

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