Белград, , 07:39 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 19 апреля отверг идею изменения границ на Западных Балканах, согласно которой его страна признала бы независимость Косово и, в свою очередь, присоединила Республику Сербскую. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Напомним, в последние дни в центре внимания региональной общественности оказался неофициальный документ об изменении границ балканских государств и их пересмотре, согласно этническому составу, а СМИ в качестве авторов этого плана упоминают словенских чиновников, которые отрицают свою причастность к его созданию.

Вучич отметил, что он не видел никаких документов, согласно которым кто-то, особенно премьер-министр Словении Янез Янша, выступал бы за новые границы в регионе.

Он отметил, что такие идеи для него неприемлемы. «Разделение Боснии и Герцеговины не произойдет. Нам не нужна боснийская территория», — подчеркнул Вучич.