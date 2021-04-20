Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан на текущей неделе прибудет в Вашингтон для консультаций с представителями администрации президента Джо Байдена, после чего «в ближайшие недели» вернётся в Москву. Об этом со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США 19 апреля сообщает портал Axiosи.

«На этой неделе посол Салливан вернётся в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с момента, когда он согласился продолжать оставаться на посту на неопределённый срок», — приводит портал слова представителя Госдепа.

По словам чиновника, посол Салливан «вернётся в Москву в ближайшие недели».

Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу Салливану вернуться в Вашингтон для «серьёзных» консультаций. Это сообщение было сделано на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США в России Джон Салливан не планирует покидать страну после рекомендаций Москвы «отправиться на консультации» в Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в России отказывается ехать в Вашингтон «на консультации» — СМИ