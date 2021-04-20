Техас, , 07:30 — REGNUM Полиция американского штата Техас будет проверять каждый автомобиль Tesla, попавший в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщило 19 апреля агентство Reuters со ссылкой на старшего офицера округа Харрис Марка Хермана.

По его словам, сегодня Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) расследует 28 дел об авариях с участием автомобилей Tesla, которые, предположительно, управлялись искусственным интеллектом.

Очередное ДТП в округе унесло жизни двух человек, объяснил Херман. При этом доказательства подтверждают, что в момент аварии за рулём Model S никого не было, и заверения основателя компании Tesla Илона Маска в обратном выглядят неправдоподобно.

«Если он пишет об этом в Twitter, значит он уже получил данные и не сказал нам об этом», — сказал офицер.

Напомним, днём ранее Илон Маск заявил, что журналы данных, полученные компанией после аварии, исключают использование системы автопилота. Основатель Tesla стал первым, сообщившим об очередной аварии.

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