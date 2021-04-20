Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбурге отремонтируют пешеходный мост через реку Урал, который является визитной карточкой города и символически соединяет Европу и Азию. Информация об аукционе опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 3 977 071 рубль. Источником финансирования станет горбюджет. Подрядчика определят по итогам конкурса 27 апреля.

Согласно условиям техзадания, исполнитель контракта должен привести инженерное сооружение в порядок: покрасить и произвести ремонт металлоконструкций и лестничных сходов, смотровой площадки, а также асфальтового покрытия. Значительная часть денег по договору пойдет на покраску — более 2,7 млн рублей.

Работы на мосту должны быть выполнены до 1 августа. В период ремонта попасть на берег, где расположена Зауральная роща, будет проблематично. Канатная дорога не работает.

Ранее пользователи соцсетей били тревогу по поводу плачевного состояния моста. В интернете появились фото с зияющими дырами в мостовом полотне.

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