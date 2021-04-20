Кемерово, , 07:27 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 20 апреля, за прошедшие сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 68 случаев.

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«Кемерово — 20, Новокузнецк — 13, Междуреченск — четыре, Березовский — три, Мыски — три, Анжеро-Судженск — два, Киселевск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Юрга — два, Тяжинский МО — два, Белово — один, Калтан — один, Краснобродский — один, Осинники — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 57 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 34 491 случай заражения коронавирусом, 33 409 человек выздоровели, 650 пациентов скончались.