Токио, , 07:23 — REGNUM Исследователи из японского университета Токио разработали тест на наличие коронавирусной инфекции, способный выдать результат за пять минут, передает телеканал NHK.

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Новый метод выявления инфекции заключается в размещении образцов вируса на специальной стеклянной пластине, которая имеет около миллиона углублений на квадратный сантиметр. Эти углубления являются специальными микрокамерами для тестирования, каждая такая камера содержит реагент. Если нанесенный образец содержит РНК коронавируса SARS-CoV-2, камера начинает светиться.

По данным телеканала, эти тесты отличаются от ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Новый быстрый метод не требует амплификации РНК SARS-CoV-2 и позволяет выявить даже микроскопическое содержание инфекции.