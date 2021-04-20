Загреб, , 07:32 — REGNUM При подготовке к туристическому сезону эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается ключевой, и поэтому необходимо, чтобы Хорватия была безопасной для туристов, заявили 19 апреля в министерстве туризма и спорта Хорватии на встрече министра Николины Брняц с директорами хорватских туристических сообществ. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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На встрече обсуждалось создание дополнительных пунктов пропуска для проведения тестов на коронавирус среди туристов, проверки соблюдения протокола в рамках проекта «Safe stay in Croatia», организации акции «Хорватские острова-зеленые острова» и спортивного мероприятия WRC Croatia Rally 2021.

«Мы постоянно работаем над всеми аспектами безопасности, мы договорились о приоритетной вакцинации для туристических работников, выделили значительные средства для финансирования быстрых антигенных тестов. Мы являемся единственным государством, которое открылось для туристов с начала апреля, включая граждан третьих стран. Особенно радует тот факт, что директора региональных туристических сообществ признали важность проекта 'Safe stay in Croatia'. Они в сотрудничестве с местными туристическими сообществами и региональными службами общественного здравоохранения создали уже 250 пунктов пропуска для тестирования туристов. Я настроена оптимистично, но мы должны действовать с предельной серьезностью. Каждый из нас несет ответственность за результаты», — отметила Брняц.