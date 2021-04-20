Новосибирск, 20 апреля 2021, 07:15 — REGNUM Минтранс Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска занялись решением вопроса пробок в левобережной части города: на площадях Труда и Энергетиков и на улице Станционной. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
По его словам, решено увеличить объемы работ по фрезированию дорожного покрытия. Так, на пл. Труда и пл. Энергетиков — силами ДЭУ-3 Новосибирска — отфрезировано старое покрытие и уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади 1100 квадратных метров. Это, уверяет чиновник, помогло уменьшить количество заторных ситуаций.
Аналогичные работы - только уже в правобережной части Новосибирска - проведены и на площади Будагова.
«Ключевая задача — контроль за состоянием проезжей части и оперативное устранение всех возникающих деформаций», — подчеркнул министр.
Также продолжается работа по оптимизации режима работы светофоров, а в августе предстоит очередное изменение схемы движения по улице Станционной.