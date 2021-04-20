Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области власти объявили о начале пожароопасного сезона с 20 апреля. Утвержден план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба областного правительства.

На основании статданных и информации, представленной муниципальными образованиями, составлены списки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В перечень вошли 30 территорий в четырех городских округах: Оренбургском, Кувандыкском, Соль-Илецком и Сорочинском и в шести районах: Бузулукском, Кваркенском, Красногвардейском, Оренбургском, Северном и Тюльганском.

Кроме того, в перечень включили 46 территорий СНТ Оренбурга, Соль-Илецка и Оренбургского района, а также 28 территории организаций отдыха и оздоровления детей в Оренбурге, Медногорском, Абдулинском, Гайском, Кувандыкском городских округах, а также в Бугурусланском, Домбаровском, Оренбургском, Тюльганском и Шарлыкском районах.

В настоящее время региональная власть работает с МЧС над соглашением, которое позволит при необходимости подключать воздушную технику к борьбе с пожарами.