Петропавловск-Камчатский, , 07:30 — REGNUM В соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, дислоцированных на Камчатке, в связи с прохождением снежного циклона действует режим повышенной штормовой готовности. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что сложные погодные условия не повлияли на боевую готовность соединений и частей флота, включая базирующиеся на полуострове Подводные силы ТОФ.

«На объектах флота заблаговременно проверили резервные источники питания и жизнеобеспечения, а на боевых кораблях, судах и подводных лодках завели дополнительные швартовые концы. Усилен контроль за стоянкой в пунктах базирования и на рейде», — говорится в сообщении.

В настоящее время в гарнизонах камчатской группировки ТОФ ведутся работы по расчистке от снега автомобильных дорог и подъездных путей к причалам, аэродромам, полигонам и военным городкам. Уборка снега специальными группами проводится и в самих военных городках. В режиме реального времени проводится мониторинг ситуации и взаимодействие с администрацией Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Петропавловска-Камчатского 20 апреля из-за ухудшения погодных условий отменили занятия как в первую, так и во вторую смену.

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