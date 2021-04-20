Барнаул, , 07:11 — REGNUM С получением льготной ипотеки на строительство дома, о которой говорит председатель российского правительства Михаил Мишустин, у семей с детьми возникает проблема. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

«Проблема заключается в том, что рынок малоэтажного жилья (особенно строительства) пока не описан и непонятен. Ещё совсем недавно так же было и с долёвками. Банки тоже не знали: на период долевого строительства брали какие-то поручительства, дополнительные залоги. Программа вышла в широкую эксплуатацию только сейчас, когда стали давать долевку под её же залог.

С домами примерно такая же ситуация: программа есть, а получить кредит сложно. Я сейчас сам получаю кредит на строительство, и я не могу его получить, хотя он мне одобрен. Это главная проблема: после того, как тебе одобрили кредит, — что дальше с этим делать».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома, 19 апреля известил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, в России уже действует пакет ипотечных программ с льготной ставкой. Среди предложений — возможность семьям с детьми взять кредит на покупку жилья со ставкой до 6% годовых.

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