Красноярск, 20 апреля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. На площади Революции в Красноярске 20 апреля в 13:00 по местному времени начнут мыть памятник Владимиру Ленину. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пресс-служба администрации Красноярска Мойка памятника Ленину в Красноярске

Мойка памятника Ленину открывает сезон очистки городских скульптур, уточнили в мэрии.

Высокие памятники моются тёплой водой с помощью автовышки. Невысокие — из автоцистерн, при этом используются шланги и гидранты.

Всего в Красноярске отмоют более 80 скульптур, в том числе памятники Пушкину и Гончаровой, Поздееву, Сурикову. Помимо памятников, отмоют и другие малые архитектурные формы: лавочки, урны и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ (Бурятия) сотрудники комбината по благоустройству помыли памятник Владимиру Ленину при помощи автовышки.

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