Ульяновск, , 07:08 — REGNUM В Ульяновске в дни священного для всех мусульман месяца Рамадан 19 апреля состоялся межрелигиозный ифтар «Диалог во имя мира», сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов мероприятия, глава клуба «Диалог во имя мира» Дмитрий Пахомов. Вместе с ним инициаторами выступили также председатель ульяновского отделения Международной ассоциации исламского бизнеса Жемель Хайруллов и представители ассоциации «Христианство и ислам».

В ифтаре «Диалог во имя мира» приняли участие муфтий Ульяновской области Ильдар Хаджи Сафиуллин, протоиерей Игорь Пашменов (Русская православная церковь), настоятель прихода Воздвижения святого креста священник Роберто Иезекииль Айяла (Католическая церковь), заместитель архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России пастор Владимир Проворов и другие.

В ходе встречи участники затронули темы необходимости развития братского диалога между представителями крупнейших мировых авраамических религий — христианства, ислама и иудаизма. Особо было подчеркнуто, что исключительно через всеобщую пропаганду универсальных идей миротворчества только и возможно противостоять любым формам экстремизма и терроризма.

Также было единогласно поддержано стремление католического прихода Воздвижения святого креста построить новую церковь в Заволжском районе города Ульяновск (Новом городе), где проживает большая часть паствы.

Ифтар «Диалог во имя мира» состоялся в рамках подготовки ко Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая должна 21 мая 2022 года пройти в Москве под эгидой ООН.